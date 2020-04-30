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75-летие Победы

Военные на Урале поздравили 99-летнего ветерана концертом под окнами и онлайн-авиапарадом

На подвижном экране фронтовику показали парадную тренировку авиационного расчета истребителей-бомбардировщиков Су-34

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) устроили онлайн-авиапарад и провели концерт под окнами для проживающего в Екатеринбурге ветерана Великой Отечественной войны Лазаря Соломоновича Иоффе, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"На подвижном экране фронтовику была показана парадная тренировка авиационного расчета современных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ЦВО, в ходе которой пилоты, находясь в небе, поздравили ветерана с наступающей 75-й годовщиной Победы в радиоэфире. Затем артисты ансамбля песни и пляски ЦВО исполнили для фронтовика песню "День Победы", - говорится в сообщении пресс-службы.

В завершение мероприятия заместитель начальника штаба - начальник связи ЦВО генерал-майор Геннадий Тучин поздравил фронтовика, вручив ему поздравительный адрес от командующего войсками, подарочный набор и письма от военнослужащих военного округа, написанные в рамках акции "Почта Победы".

"В письмах, стилизованных под фронтовые треугольники, военнослужащие ЦВО поблагодарили ветерана за его храбрость, смелость и самоотверженность, проявленные в боях. Всего было передано более 30 писем, написанных военнослужащими в гарнизонах Сибири, Урала и Поволжья", - рассказали в пресс-службе.

Лазарь Соломонович Иоффе воевал в составе сформированной на Урале 348-й Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Был тяжело ранен. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг", орденом "Великой Отечественной войны" II степени.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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