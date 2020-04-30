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Экс-советника свердловского вице-губернатора подозревают в получении взятки от ИП

В СК отметили, что деньги от предпринимателя были получены, когда чиновник работал заместителем главы администрации города Лесной

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Бывший советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков подозревается в получении взятки в особо крупном размере от индивидуального предпринимателя. Деньги были получены частями, когда чиновник работал заместителем главы администрации закрытого города Лесной, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой регионального следственного управления СК РФ.

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Ранее в четверг источник ТАСС сообщил, что Русаков задержан по делу о взятке. В департаменте информполитики области сообщили, что мужчина уволился по собственному желанию до задержания.

"По версии следствия, в период с 2014 по 2018 год, когда подозреваемый занимал, в частности, должность заместителя главы администрации городского округа Лесного, им была частями получена от индивидуального предпринимателя взятка в особо крупном размере за способствование в решении вопросов, входящих в компетенцию подозреваемого", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что следователи возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

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РоссияСвердловская область
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