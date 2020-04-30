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В Челябинской области задержали группу мошенников, взыскавших по ОСАГО 5 млн рублей

По версии следствия, они имитировали столкновения автомобилей, оформляли документы по факту ДТП, направляли их в страховые компании и получали выплаты

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Полиция задержала в Челябинской области пятерых мошенников, которые оформляли фиктивные ДТП и взыскали со страховых компаний в общей сумме 5 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны пятеро подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования. По версии следствия, соучастники имитировали столкновение автомобилей, оформляли документы по факту ДТП, направляли их в страховые компании, а затем получали выплаты по ОСАГО. По примерным оценкам, ущерб, причиненный страховым компаниям, может составлять пять миллионов рублей", - сказала Волк.

Челябинская полиция возбудила 39 уголовных дел за мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Дела соединены в одно производство.

По адресам проживания подозреваемых проведено 22 обыска. Изъято три автомобиля, участвовавших в фиктивных ДТП, документы, мобильные телефоны, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Теги
РоссияЧелябинская область
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