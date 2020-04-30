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В Екатеринбурге возбудили дело о повреждении автомобиля скорой помощи

28 апреля житель города закидал камнями машину, которая приехала на вызов после драки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по сообщению о повреждении автомобиля скорой помощи в Екатеринбурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой управления СК РФ по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что 28 апреля житель Екатеринбурга закидал камнями машину скорой помощи, которая приехала на вызов после драки.

"По сообщению о повреждении автомобиля скорой медицинской помощи в отношении местного жителя 1997 г. р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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РоссияСвердловская область
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