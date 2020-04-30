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Пандемия коронавируса нового типа

Продукты пожилым и работа для студентов. Как в УФО помогают населению в период пандемии

Члены Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей предоставили больше 50 единиц техники для детей из Первоуральска, у которых не было компьютеров
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Крупные предприятия, ВУЗы и волонтерские организации Уральского федерального округа (УФО) оказывают помощь различным категориям населения в период пандемии. В Курганской области пожилых людей крупное предприятие обеспечило продуктовыми наборами, промышленники Свердловской области оснастили школы компьютерами, а в Тюменский области госуниверситет предлагает программу для трудоустройства студентов на лето.

Всего в регионах УФО зарегистрировано 2 584 случая заражения коронавирусом. В Свердловской области - 703 случая, в Челябинской области - 547, Тюменской - 435, Ямало-Ненецком автономном округе - 463, Ханты-Мансийском автономном округе - 387, Курганской области - 49.

Продуктовые наборы

В Курганской области пожилых людей решило поддержать фармацевтическое предприятие "Синтез". Завод закупил и передал в главное управление социальной защиты населения региона 400 продуктовых наборов, в которые входят крупы, молочная и мясная продукция, кондитерские изделия, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора.

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В Тюменской области региональный поисковый центр передал свои продовольственные наборы в Штаб помощи пожилым и маломобильным гражданам проекта "Мы вместе". Продовольствие было заготовлено для участия в весенней поисковой экспедиции, но из-за коронавируса старт полевого сезона поисковых отрядов был отложен.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сургутского государственного университета (СурГУ), одного из ведущих вузов Югры, студенты совместно с ОНФ оказывают помощь людям старшего возраста и маломобильным гражданам: покупают продукты, лекарства, товары первой необходимости. "В основном пожилые люди просят купить хлебобулочные изделия, крупы, молочные продукты, питьевую воду, яйца, то есть товары первой необходимости", - уточнил собеседник. Таким же образом помогают доставкой продуктов пожилым, маломобильным гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции, в Челябинской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

Студентам и школьникам

Уральский федеральный университет (УрФУ) предложил своим студентам завтраки и комплексные обеды на вынос, доставку полуфабрикатов. Так, комбинат питания УрФУ в одной из столовых студенческого городка готовит два варианта горячих обедов навынос за 150 или 180 рублей для студентов вуза и всех жителей города. Университет готов компенсировать расходы студентов на питание, поэтому просят учащихся сохранять чеки.

Еще один крупный вуз - Тюменский государственный университет - запускает проект по трудоустройству студентов на лето. "Программа создается для оказания финансовой поддержки студентам, попавшим в трудную финансовую ситуацию в период пандемии. В настоящий момент заканчивается этап отладки программы и налаживания обратной связи со студентами, которые уже проявили интерес к трудоустройству", - говорится в сообщении университета.

А благодаря помощи членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей за виртуальные парты смогли сесть все школьники Первоуральска. Они предоставили больше 50 единиц техники для детей, у которых не было компьютеров, чтобы каждый ребенок мог получать знания.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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