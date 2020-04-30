СК возбудил дело о халатности при возведении конгресс-холла в Челябинске

ТАСС, 30 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц при строительстве конгресс-холла в Челябинске, повлекшей причинение ущерба на сумму более 7 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в четверг.

Высотный конгресс-центр строился на набережной в центре Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года (впоследствии саммиты перенесли из города).

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области по результатам доследственной проверки по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба")", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, в 2018-2019 годах должностные лица ОГКУ "Челябоблинвестстрой", выполнявшего функции технического заказчика, необоснованно произвели оплату работ, осуществленных при строительстве здания конгресс-холла с технологическими нарушениями, причинив ущерб бюджету на сумму более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе.

"Проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц", - добавили в ведомстве.