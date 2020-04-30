Почти 50 школ в Югре возобновят очное образование в начале мая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апреля. /ТАСС/. Почти 50 школ, расположенных в удаленных населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа, возобновят очное обучение в начале мая. Об этом ТАСС сообщили в четверг в департаменте образования и молодежной политики Югры.

"В Югре 44 школы в семи муниципальных образованиях (в Березовском, Белоярском, Октябрьском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Советском и Нефтеюганском районах) с начала мая будут учиться уже в очном формате. Они находятся в удаленных сельских поселениях региона, где благоприятная эпидемиологическая ситуация", - сказал собеседник агентства.

По его словам, остальные школы в Югре продолжат работу с применением дистанционных технологий. Он также отметил, что продление учебного года в автономном округе не планируется. "У нас образовательный процесс ведется в соответствии с графиками, все как на федеральном уровне. Все образовательные программы реализуются у нас сейчас в полном объеме с применением дистанционных технологий. На каникулы школьники в мае также будут уходить согласно графику", - уточнил представитель департамента.

В пятницу губернатор Югры Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции в регионе до 11 мая, ранее он действовал до 1 мая.

На 30 апреля на территории автономного округа зарегистрировано 387 случаев заражения коронавирусом, 80 человек выздоровели, трое умерли. Режим обязательной самоизоляции граждан в Югре был введен 31 марта, а затем продлен до 1 мая.