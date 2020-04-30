В Югре разрешили занятия физкультурой и спортом на улице

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова продлила режим обязательной самоизоляции до 11 мая, но разрешила индивидуальные занятия спортом и физической культурой на улице утром и вечером. Об этом она сообщила в пятницу в ходе прямого эфира в Instagram .

"Постановить, что граждане вправе с 5 утра до 8 часов утра и с 21 часа до 24 часов осуществлять индивидуальные занятия физической культурой и спортом на улице без использования уличного спортивного инвентаря и общественных пространств для этого предназначенных, включая бег, велопоездки, скандинавскую ходьбу по пешеходным дорожкам с дистанцией пять метров друг от друга", - сказала Комарова.

Она добавила, что жителям округа рекомендовано соблюдать масочный режим, использовать средства индивидуальной защиты.

В регионе зарегистрировано 387 случаев заражения коронавирусом, 80 человек выздоровели, трое умерли.