Летчики провели первую тренировку воздушного парада в День Победы в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Летчики Центрального военного округа провели первую совместную тренировку воздушного парада, который состоится в Екатеринбурге в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"Взлет самолетов и вертолетов произошел с пяти аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. В заранее определенной точке экипажи выполнили сбор и перелетели над аэродромом на минимальных интервалах и малых высотах от 200 до 400 метров. При этом скорость в зависимости от типов воздушных судов составляла от 200 км/ч для вертолетов до 700 км/ч для истребителей", - говорится в сообщении.

В День Победы 9 мая в едином парадном строю над главной площадью уральской столицы пролетит 22 летательных аппарата оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12.

В этом году в воздушном параде впервые примут участие истребители-бомбардировщики Су-34 челябинского авиаполка и экипажи ударных вертолетов Ми-24 уральской бригады армейской авиации.

Всего на территории Центрального военного округа демонстрационные пролеты авиации пройдут в девяти городах России. В общей сложности в них будет задействовано 44 самолета и 40 вертолетов.