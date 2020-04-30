Организаторы "Дней белого цветка" в Екатеринбурге ожидают рост участников онлайн в 100 раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. VIII Благотворительный фестиваль "Дни Белого Цветка", который проводится для сбора средств в поддержку подопечных Православной Службы Милосердия, может собрать в 100 раз больше участников по сравнению с предыдущими годами в связи с переходом в онлайн-режим из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС руководитель и духовный наставник Православной Службы Милосердия при Отделе социального служения Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко.

"Я думаю, что [количество участников] раз в 100 может вырасти. Это, если судить по тому, сколько людей присоединяются к онлайн-трансляциям, встречам, беседам, которые сейчас проводятся в рамках службы милосердия. Мы в живой аудитории собирали раз в 100 меньше, сейчас, значит, "Белый цветок" можно также помножить на 100", - сказал Попиченко.

Координатор фестиваля Елена Русакова уточнила, что в прошлом году в фестивале участвовали около 500 человек, хотя "иногда доходило до тысячи участников, тысячи белых цветов". По ее словам, в этом году все жители города могут изготовить белый цветок, символ фестиваля, подключившись к онлайн-трансляциям. "VIII благотворительный фестиваль "Дни белого цветка" в этом году приобретает новый формат, немножко неожиданный, новый, но при этом, как оказалось, гораздо более интересный, потому что раньше мастер-классы проходили в режиме, когда мы приезжали в гости по заявкам, в школы, организации, учреждения. Сейчас у каждого горожанина будет возможность поучаствовать в наших мастер-классах, потому что все они будут в онлайн-формате, будут видео мастер-классов, прямые трансляции с записями", - отметила Русакова.

По ее словам, мастер-классы по изготовлению цветов начнутся 6 мая и будут выложены на сайте белый-цветок.рф. С 11 мая начнутся лекции, которые проведут психологи центра защиты семьи "Колыбель". "Темы лекций будут совершенно разнообразными, будут посвящены традиционным семейным ценностям, вопросам нравственности, вопросам гражданской ответственности, которые сейчас достаточно актуальны, в условиях пандемии и всех мер предосторожности. И, конечно, будем говорить о милосердии", - уточнила координатор фестиваля.

В этом году пожертвования собираются на "все направления Службы Милосердия", уточнил Попиченко. Информация о том, как сделать пожертвование, размещена на официальном сайте белый-цветок.рф. Русакова отметила, что на сайте также можно будет приобрести виртуальный белый цветок.

Благотворительный фестиваль "Дни Белого Цветка" проходит в Екатеринбурге с 2013 года. Главная идея проекта - возрождение исторической памяти о Царской Семье и традициях благотворительности, которые они поддерживали. В этом году фестиваль посвящен теме: "Милосердие в период пандемии".