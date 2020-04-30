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Суд арестовал бывшего первого замглавы Курганской области Пугина

Сергея Пугина задержали в среду по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей
Сергей Пугин во время задержания Следственный комитет РФ/ТАСС
Описание
Сергей Пугин во время задержания
© Следственный комитет РФ/ТАСС

ТАСС, 30 апреля. Курганский городской суд принял решение заключить под стражу на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, задержанного в среду по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

"Избрали меру пресечения - два месяца [под стражей]", - сказали в суде.

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Пугин был назначен заместителем губернатора - директором областного департамента экономического развития, торговли и труда в марте 2014 года, в сентябре того же года стал первым заместителем главы региона и возглавил департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году она стал руководителем департамента агропромышленного комплекса и ушел с поста в 2018 году, когда врио губернатора стал Вадим Шумков.

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин в сговоре с замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным организовал подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу ООО "Мультипласт", притом что объекты в селах Мальцево и Верхозино не достроены до сих пор. Причиненный ущерб превысил 195 млн рублей, полагают следователи. Рознин, директор "Мультипласта" Иван Шумский и другие предполагаемые соучастники преступления были задержаны ранее.

Теги
РоссияКурганская область
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