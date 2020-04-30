Суд арестовал бывшего первого замглавы Курганской области Пугина

ТАСС, 30 апреля. Курганский городской суд принял решение заключить под стражу на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, задержанного в среду по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.
"Избрали меру пресечения - два месяца [под стражей]", - сказали в суде.
Пугин был назначен заместителем губернатора - директором областного департамента экономического развития, торговли и труда в марте 2014 года, в сентябре того же года стал первым заместителем главы региона и возглавил департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 2016 году она стал руководителем департамента агропромышленного комплекса и ушел с поста в 2018 году, когда врио губернатора стал Вадим Шумков.
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин в сговоре с замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным организовал подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу ООО "Мультипласт", притом что объекты в селах Мальцево и Верхозино не достроены до сих пор. Причиненный ущерб превысил 195 млн рублей, полагают следователи. Рознин, директор "Мультипласта" Иван Шумский и другие предполагаемые соучастники преступления были задержаны ранее.