Суд арестовал бывшего первого замглавы Курганской области Пугина

ТАСС, 30 апреля. Курганский городской суд принял решение заключить под стражу на два месяца бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Сергея Пугина, задержанного в среду по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе суда.

"Избрали меру пресечения - два месяца [под стражей]", - сказали в суде.