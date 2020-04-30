Комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить из партии депутата гордумы Югорска

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить депутата городской думы Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии со ссылкой на члена комиссии, главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева.

"Комиссия "Единой России" по этике приняла решение рекомендовать исключить из партии депутата Думы города Югорска Владимира Бендуса. Кроме того, партия будет настаивать на лишении его депутатского мандата", - проинформировал Пискарев, уточнив, что соответствующее решение уже направлено секретарю регионального отделения партии Борису Хохрякову.

"Принятое решение - это абсолютно правильная и закономерная реакция на то, что он сделал в отношении журналиста Пантина. Таким людям не место в "Единой России", - убежден представитель комиссии единороссов.

В пресс-службе "Единой России" напомнили, что, согласно сообщениям СМИ, Бендус избил журналиста Антона Пантина и отобрал у него телефон. В результате нападения Пантин получил телесные повреждения и впоследствии написал заявление в полицию.

Этическая комиссия единороссов

Комиссия по этике является центральным органом партии, избирается съездом из числа ее членов открытым голосованием на пять лет. В состав комиссии входят 12 человек, ее возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В полномочия комиссии входит вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций, например, объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета, при этом решения комиссии обязательны к исполнению.