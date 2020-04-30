Курганские власти разрешили продажу алкогольной продукции на один день в майские праздники

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Курганской области разрешили продажу алкогольной продукции на один день, 8 мая. Ранее было принято решение о введении временного запрета на продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая, сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

"В связи с предстоящим празднованием Дня Победы было принято решение скорректировать время торговли и разрешить продажу 8 мая. Таким образом запрет на торговлю алкоголем будет действовать с 30 апреля по 7 мая, а далее с 9 мая по 10 мая", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что запрет связан не только с пандемией коронавируса, но и с пожароопасным периодом в регионе. "К сожалению, большая часть возгораний происходит по вине граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в оперштабе.

Всего на 30 апреля в регионе зарегистрировано 46 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. 11 человек выздоровели.