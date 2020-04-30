{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Курганские власти разрешили продажу алкогольной продукции на один день в майские праздники

Ранее было принято решение о введении в регионе временного запрета на продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Власти Курганской области разрешили продажу алкогольной продукции на один день, 8 мая. Ранее было принято решение о введении временного запрета на продажу алкоголя с 30 апреля по 10 мая, сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

"В связи с предстоящим празднованием Дня Победы было принято решение скорректировать время торговли и разрешить продажу 8 мая. Таким образом запрет на торговлю алкоголем будет действовать с 30 апреля по 7 мая, а далее с 9 мая по 10 мая", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что запрет связан не только с пандемией коронавируса, но и с пожароопасным периодом в регионе. "К сожалению, большая часть возгораний происходит по вине граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в оперштабе.

Всего на 30 апреля в регионе зарегистрировано 46 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. 11 человек выздоровели.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить из партии депутата гордумы Югорска
Партия также будет настаивать на лишении Владимира Бендуса депутатского мандата за конфликт с журналистом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС