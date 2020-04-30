Врачи в Югре, оказывающие помощь больным с коронавирусом, будут жить в больницах

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова в четверг подписала постановление, согласно которому врачи, оказывающие помощь заразившимся коронавирусной инфекцией, будут находиться в больницах круглосуточно. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с COVID-19.

"Чтобы предотвратить распространение COVID-19, медперсонал Югры будет находиться на территории медучреждений в круглосуточном режиме. Для этого все работники будут обеспечены местами отдыха, трехразовым питанием, а также средствами личной гигиены и услугами прачечной", - сказано в сообщении.

Ранее глава региона продлила режим обязательной самоизоляции до 11 мая, но разрешила индивидуальные занятия спортом и физической культурой на улице утром и вечером. В ходе прямого эфира в Instagram она добавила, что жителям округа рекомендовано соблюдать масочный режим, использовать средства индивидуальной защиты.

В регионе зарегистрировано 387 случаев заражения коронавирусом, 80 человек выздоровели, трое умерли.