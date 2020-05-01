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Суд арестовал до 27 июня бывшего советника свердловского вице-губернатора

Владислава Русакова задержали по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Городской суд города Лесной Свердловской области арестовал до 27 июня бывшего советника вице-губернатора региона Владислава Русакова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Свердловского областного суда.

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"Городской суд ЗАТО г. Лесной арестовал бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Владислава Русакова. Органами предварительного расследования он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Мера пресечения избрана по 27 июня 2020 года включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - сообщили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС, Русакова задержали по делу о взятке. В департаменте информполитики области сообщили, что мужчина уволился по собственному желанию еще до задержания. Следователи возбудили уголовное дело.

Русаков занимал должность советника вице-губернатора с 2018 года.

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РоссияСвердловская область
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