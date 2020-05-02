Из "Единой России" исключили подозреваемого в избиении журналиста депутата гордумы Югорска

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Президиум Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России" принял решение исключить из состава партии депутата Думы города Югорска Владимира Бендуса, подозреваемого в расправе над журналистом. Об этом сообщили в субботу на сайте регионального отделения партии.

"Заслушав и обсудив информацию о нарушении членом партии Владимиром Николаевичем Бендусом устава партии и приняв во внимание рекомендации комиссии по этике "Единой России" от 30 апреля 2020 года, президиум регионального политического совета решил исключить его из членов партии за совершение действий, противоречащих этическим нормам партии", - говорится в сообщении.

Ранее комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить депутата городской думы Югорска Владимира Бендуса из партии за конфликт с журналистом. Согласно сообщениям СМИ, Бендус избил журналиста Антона Пантина и отобрал у него телефон. В результате нападения Пантин получил телесные повреждения и впоследствии подал заявление в полицию.

Комиссия по этике является центральным органом партии, избирается съездом из числа ее членов открытым голосованием на пять лет. В состав комиссии входят 12 человек, ее возглавляет депутат Госдумы, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

В полномочия комиссии входит вынесение разного рода дисциплинарных рекомендаций, например, объявление выговора, приостановка членства в партии, лишение партбилета. При этом решения комиссии обязательны к исполнению.