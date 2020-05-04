Несовершеннолетняя прилетела в Нижневартовск, скрыв коронавирус

ТАСС, 4 мая. Несовершеннолетняя девушка прибыла самолетом в Нижневартовск, скрыв подтвержденный у нее диагноз коронавирусной инфекции. Информацию об этом озвучил на заседании оперативного штаба при главе Нижневартовска руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Виктор Перекокин.

"Да, действительно прилетела. [Налицо] халатное отношение к вопросу о самоизоляции человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все контактные по самолету, а также по аэропорту обследованы. У них будет самоизоляция. Да, действительно, она подвергла угрозе всех пассажиров и всех людей, которые ее встречали в аэропорту. Информация будет направлена в УВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", - сказал он.

В Ханты-Мансийском автономном округе, по состоянию на 3 мая, зарегистрировано 449 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 16 муниципальных образованиях.