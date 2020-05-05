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75-летие Победы

В Екатеринбурге 9 мая впервые пройдет театрализованная реконструкция основных этапов ВОВ

По улицам города проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Театрализованная выставка-реконструкция основных исторических событий времен Великой Отечественной "Фронтовой путь от 1941 года до Победы" войны впервые пройдет в Екатеринбурге 9 мая. Колонна из 11 грузовиков с баннерами медленно проедет по центральным улицам города, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"По улицам уральской столицы проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: Битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградская битва, взятие Берлина. Машины будут двигаться главным дорогам уральской столицы со скоростью не более 10 км/ч на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что помимо баннеров на платформах будет воссоздана историческая обстановка, соответствующая периоду. Также в статическом показе будут участвовать артисты ансамбля песни и пляски ЦВО в одежде времен Великой Отечественной войны: пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе. Каждый артист будет изображать собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку и лыжника в маскхалатах.

Теги
РоссияСвердловская область75-летие Победы
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