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Пандемия коронавируса нового типа

Все въезжающие в ХМАО будут обязаны уведомить об этом власти

Губернатор округа Наталья Комарова также анонсировала введение обязательного масочного режима

ТАСС, 5 мая. Все, кто будет въезжать в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), будут обязаны уведомить об этом власти в электронном виде. Об этом сообщила во вторник на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор округа Наталья Комарова.

"Наше цифровое уведомление <…> [распространим] на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в наш регион", - сказала она.

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Директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин уточнил ТАСС, что уведомление будет обязательно для всех въезжающих в округ.

Также Комарова анонсировала введение обязательного масочного режима. Данные меры, по ее словам, позволят не вводить дополнительных ограничений в округе.

Всего в округе выявлено 508 случаев заражения коронавирусом, 159 человек выздоровели, четверо умерли.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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