Все въезжающие в ХМАО будут обязаны уведомить об этом власти

ТАСС, 5 мая. Все, кто будет въезжать в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), будут обязаны уведомить об этом власти в электронном виде. Об этом сообщила во вторник на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор округа Наталья Комарова.
"Наше цифровое уведомление <…> [распространим] на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в наш регион", - сказала она.
Директор департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО Павел Ципорин уточнил ТАСС, что уведомление будет обязательно для всех въезжающих в округ.
Также Комарова анонсировала введение обязательного масочного режима. Данные меры, по ее словам, позволят не вводить дополнительных ограничений в округе.
Всего в округе выявлено 508 случаев заражения коронавирусом, 159 человек выздоровели, четверо умерли.