Все въезжающие в ХМАО будут обязаны уведомить об этом власти

ТАСС, 5 мая. Все, кто будет въезжать в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), будут обязаны уведомить об этом власти в электронном виде. Об этом сообщила во вторник на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор округа Наталья Комарова.

"Наше цифровое уведомление <…> [распространим] на всех граждан, которые въезжают любыми видами транспорта в наш регион", - сказала она.