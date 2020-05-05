Свердловский губернатор заявил, что больницы области из-за коронавируса загружены на 57%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Больницы Свердловской области из-за коронавируса загружены пациентами на 57%. Всего в регионе обследовано более 100 тыс. человек, написал во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Россия находится в числе лидеров среди стран мира по количеству сделанных тестов на коронавирус. С начала пандемии в нашей стране было зарегистрировано около 20 государственных и частных тест-систем, которые позволяют достаточно точно узнать, заразился человек новой инфекцией или нет. Благодаря этому мы понимаем картину происходящего. В Свердловской области уже обследованы более 100 тыс. человек. Анализы исследуют в 15 лабораториях, расположенных в регионе. Все они загружены по полной программе. Например, при плановой мощности 200 тестов в сутки лаборатория областной больницы №1 проводит до 800 таких исследований. Только за последние сутки во всех лабораториях, некоторые из которых работают без выходных или даже круглосуточно, было сделано около 6 тыс. тестов. В том числе исходя из результатов тестирования, мы готовим наши медучреждения к разным сценариям развития ситуации. Сейчас больницы региона загружены на 57%. При этом в медучреждениях созданы дополнительные места, мы покупаем необходимую технику, лекарства и средства защиты. И все-таки я очень надеюсь, что чрезмерных нагрузок удастся избежать. Для этого каждому важно строго соблюдать все принятые ограничительные меры. Дальше отвечаю на ваши вопросы. 1. Расскажите, пожалуйста, по какому принципу берут анализы на коронавирус? У меня уже две знакомые семьи сидят дома с температурой, вызывали скорую, но анализ у них отказываются брать, говорят звонить снова, если не пройдет через 3 дня. А если они уже заражены и при этом ходят в магазин за продуктами и в аптеку за лекарствами? Почему скорая не делает тесты всем с температурой? Продолжение в галерее и stories
"Мы готовим наши медучреждения к разным сценариям развития ситуации. Сейчас больницы региона загружены на 57%. При этом в медучреждениях созданы дополнительные места, мы покупаем необходимую технику, лекарства, средства защиты. И все-таки я надеюсь, что чрезмерных нагрузок удастся избежать. В Свердловской области обследованы более 100 тыс. человек", - написал он.
Только за последние сутки во всех лабораториях было сделано около 6 тыс. тестов, анализы делают 15 лабораторий в регионе.
Всего в регионе зарегистрировано 1 277 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжелое, 63 как средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Вылечено 182 человека, один умер.