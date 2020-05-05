Свердловский губернатор заявил, что больницы области из-за коронавируса загружены на 57%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Больницы Свердловской области из-за коронавируса загружены пациентами на 57%. Всего в регионе обследовано более 100 тыс. человек, написал во вторник на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Мы готовим наши медучреждения к разным сценариям развития ситуации. Сейчас больницы региона загружены на 57%. При этом в медучреждениях созданы дополнительные места, мы покупаем необходимую технику, лекарства, средства защиты. И все-таки я надеюсь, что чрезмерных нагрузок удастся избежать. В Свердловской области обследованы более 100 тыс. человек", - написал он.

Только за последние сутки во всех лабораториях было сделано около 6 тыс. тестов, анализы делают 15 лабораторий в регионе.

Всего в регионе зарегистрировано 1 277 случаев коронавируса. Врачи оценивают состояние 21 госпитализированного как тяжелое, 63 как средней тяжести, остальных как удовлетворительное. Вылечено 182 человека, один умер.