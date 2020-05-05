Власти Курганской области рекомендовали жителям носить маски и перчатки с 6 мая

ТАСС, 5 мая. Власти Курганской области рекомендовали жителям носить маски или респираторы в общественных местах, а также в транспорте использовать перчатки. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник оперативным штабом региона по борьбе с коронавирусом.
"Жителям Курганской области рекомендовано соблюдать масочный режим с 6 мая. Маску следует носить в общественных местах. Можно использовать респиратор, медицинскую маску или маску, сделанную самостоятельно. Кроме того, в общественном транспорте рекомендуется носить любые перчатки", - говорится в сообщении.
В тексте указано, что под общественными местами следует понимать магазины, организации, оказывающие услуги, транспорт. На улице маску можно не носить. Кроме того, штаб рекомендовал жителям свести до минимума посещение общественных мест и выходить на улицу только в случае необходимости. При выходе на улицу следует получать цифровой пропуск.
Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксирован 61 случай коронавируса, выздоровели 19. Под медицинским наблюдением находятся 2106 человек, из них 439 контактных с заразившимися.