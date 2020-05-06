Вывозной рейс доставил жителей России в Екатеринбург из Таджикистана

ТАСС, 6 мая. Вывозной рейс "Уральских авиалиний" в среду в 04:49 по местному времени (02:49 мск) прибыл из Душанбе (Таджикистан) в Екатеринбург, доставив жителей России на родину, следует из информации на онлайн-табло аэропорта.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Первый вывозной рейс из Таджикистана был запущен вечером 5 мая. В этот же день самолет прибыл в Сургут и высадил там часть пассажиров, а затем отправился в Екатеринбург.

"Рейс U6 8954 авиакомпании "Уральские авиалинии" прибыл из Душанбе в 04:49", - говорится в онлайн-табло.

В пресс-службе авиакомпании уточнили журналистам, что в Екатеринбург доставили 128 пассажиров.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 155 370 случаев заражения, выздоровели 19 865 человек, умер 1 451. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.