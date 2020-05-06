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Пандемия коронавируса нового типа

Количество случаев заражения коронавирусом на месторождениях Ямала увеличилось до 679

В вахтовом поселке Сабетта подтвердили 65 новых случаев

ТАСС, 6 мая. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) выросло до 679. Всего за последние сутки в регионе было зафиксировано 105 новых случаев заражения коронавирусом, 95 из которых приходится на месторождения, сообщили в оперативном штабе ЯНАО в среду.

"В целом 6 мая на месторождениях и производственных объектах ЯНАО подтверждено 95 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

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По данным руководителя оперативного штаба ЯНАО Татьяны Бучковой, 65 новых случаев подтверждено в вахтовом поселке Сабетта.

"Сегодня Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО нам сообщает еще о 65 случаях заболевания. Все это время люди находятся в режиме изоляции в вахтовом поселке по месту работы. В Сабетте болеют люди, многие из которых на вахту прибыли еще в марте, хочу подчеркнуть, высокие темпы роста заболеваемости среди вахтовиков не связаны напрямую с приездом в округ новых бригад работников, как часто предполагают жители в социальных сетях. Надо признать, что вирус на некоторые месторождения попал по всей видимости гораздо раньше, и бессимптомно циркулировал в замкнутом пространстве вахтовых городков", - сообщила Бучкова.

По данным штаба, на территории региона зафиксировано 925 случаев заражения инфекцией, при этом большая часть из них зарегистрирована на месторождениях. Всего за все время в регионе выздоровел 141 человек, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция, три человека умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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