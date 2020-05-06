{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело учредителя "Уралэнергостройкомлекса" о хищении более 2,5 млрд рублей направлено в суд

По данным прокуратуры, обвиняемый похитил средства, поступившие от граждан и юридических лиц, заключивших договоры участия в долевом строительстве домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве учредителя компании "Уралэнергостройкомлекс", в состав которой входят еще несколько предприятий, направлено в суд Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, обвиняемый создал сеть юридических лиц, входивших в состав группы компаний "Уралэнергостройкомплекс". Учредитель компании контролировал лично деятельность подконтрольных организаций, при этом обвиняемый являлся конечным бенефициаром строительного бизнеса, пояснили в прокуратуре.

"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с сентября 2013 года по январь 2018-го обвиняемый с целью личного обогащения, не имея намерений выполнить взятые по строительству и предоставлению для проживания квартир в ЖК "Новый Уктус" и в ЖК "Первый Николаевский" обязательства, похитил средства, поступившие от граждан и юридических лиц, заключивших договоры паевого участия и договоры участия в долевом строительстве домов. Их общая сумма составила свыше 2,5 млрд рублей. Уголовное дело было направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Также в 2016 году обвиняемый похитил более 258 млн рублей, которые получила подконтрольная ему компания "Стройуниверсал" в качестве авансовых платежей за выполнение работ по реконструкции промышленных мощностей на предприятии "Завод "Пластмасс" в Копейске.

Ранее сообщалось, что в 2017 году работники компании получили долги по зарплате более 9,4 млн рублей после проверки прокуратуры. Решением арбитражного суда региона компания признана банкротом.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вакцинацию детей в Свердловской области возобновят после майских праздников
Речь идет о восстановлении прививок, которые связаны с приемом в детские сады и школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС