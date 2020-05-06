Дело учредителя "Уралэнергостройкомлекса" о хищении более 2,5 млрд рублей направлено в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве учредителя компании "Уралэнергостройкомлекс", в состав которой входят еще несколько предприятий, направлено в суд Екатеринбурга. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, обвиняемый создал сеть юридических лиц, входивших в состав группы компаний "Уралэнергостройкомплекс". Учредитель компании контролировал лично деятельность подконтрольных организаций, при этом обвиняемый являлся конечным бенефициаром строительного бизнеса, пояснили в прокуратуре.

"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с сентября 2013 года по январь 2018-го обвиняемый с целью личного обогащения, не имея намерений выполнить взятые по строительству и предоставлению для проживания квартир в ЖК "Новый Уктус" и в ЖК "Первый Николаевский" обязательства, похитил средства, поступившие от граждан и юридических лиц, заключивших договоры паевого участия и договоры участия в долевом строительстве домов. Их общая сумма составила свыше 2,5 млрд рублей. Уголовное дело было направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Также в 2016 году обвиняемый похитил более 258 млн рублей, которые получила подконтрольная ему компания "Стройуниверсал" в качестве авансовых платежей за выполнение работ по реконструкции промышленных мощностей на предприятии "Завод "Пластмасс" в Копейске.

Ранее сообщалось, что в 2017 году работники компании получили долги по зарплате более 9,4 млн рублей после проверки прокуратуры. Решением арбитражного суда региона компания признана банкротом.