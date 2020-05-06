Почти каждый десятый зараженный коронавирусом в Свердловской области является медиком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом медиков в Свердловской области составляет 9% от общего числа. Большинство очагов в медучреждениях на данный момент локализовано, сообщил в среду журналистам главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

"9% у нас среди всех, по-моему 124 [случая] - это медицинские работники. Есть ряд очагов, где-то более крупные, где-то менее крупные. Большинство очагов сейчас локализовано, распространения нет. Основная задача наша состоит в том, чтобы эти очаги не появлялись и не распространялись", - сказал он.

В регионе самая большая вспышка коронавируса в больницах произошла в ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге, где заразилось более 80 человек. Губернатор области Евгений Куйвашев отмечал, что случаи заражения были зафиксированы еще в шести больницах.

Всего в регионе выявлено 1 323 случая заражения коронавирусом. Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Вылечились 212 человек, трое умерли.