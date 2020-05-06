{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Челябинские розничные магазины первыми начнут работу в ходе снятия ограничений

Глава региона Алексей Текслер при этом отметил, что речь не идет о крупных торговых центрах, где скапливается большое количество людей
Описание
© Антон Новодережкин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Магазины непродовольственной розничной торговли первыми начнут работу в ходе снятия ограничительных мер в Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на брифинге в среду.

28 апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"До 12 мая действует прежний режим. <…> Первым мы разрешим работать непродовольственной рознице - это точно не будут крупные торговые центры, где скапливается большое количество людей. Это будут прочие магазины, в том числе большие специализированные, которые смогут гарантировать определенное количество покупателей и все прочие требования, которые у нас на сегодняшний момент есть, в том числе масочный режим", - сказал Текслер.

Губернатор уточнил, что сроки и темпы снятия ограничений будут зависеть от актуальной эпидемиологической обстановки.

По данным Минздрава Челябинской области, на 6 мая в регионе выявлено 855 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано 27 новых случаев. 124 человека выписаны после выздоровления, восемь человек умерли.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вакцинацию детей в Свердловской области возобновят после майских праздников
Речь идет о восстановлении прививок, которые связаны с приемом в детские сады и школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС