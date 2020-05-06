Челябинские розничные магазины первыми начнут работу в ходе снятия ограничений

28 апреля на совещании с главами регионов президент РФ Владимир Путин заявил, что начать подготовку к возвращению к нормальной жизни необходимо уже сейчас. Он поручил в течение недели подготовить рекомендации, чтобы начиная с 12 мая поэтапно снимать ограничительные меры.

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Магазины непродовольственной розничной торговли первыми начнут работу в ходе снятия ограничительных мер в Челябинской области, сообщил губернатор региона Алексей Текслер на брифинге в среду.

"До 12 мая действует прежний режим. <…> Первым мы разрешим работать непродовольственной рознице - это точно не будут крупные торговые центры, где скапливается большое количество людей. Это будут прочие магазины, в том числе большие специализированные, которые смогут гарантировать определенное количество покупателей и все прочие требования, которые у нас на сегодняшний момент есть, в том числе масочный режим", - сказал Текслер.

Губернатор уточнил, что сроки и темпы снятия ограничений будут зависеть от актуальной эпидемиологической обстановки.

По данным Минздрава Челябинской области, на 6 мая в регионе выявлено 855 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зафиксировано 27 новых случаев. 124 человека выписаны после выздоровления, восемь человек умерли.