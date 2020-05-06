Часть бессимптомных пациентов с коронавирусом в Свердловской области будут лечить дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Ряд заразившихся коронавирусом пациентов будет проходить лечение на дому в Свердловской области. Их обеспечат связью, чтобы следить за их геолокацией и проводить телемедицинские консультации, сообщил в среду журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Хочу отметить, что основная часть, уже почти 60%, это те, кто являются бессимптомными. Мы в ближайшее время будем пробовать новые тактики. <…> Бессимптомных в ряде случаев мы будем наблюдать в домашних условиях, если они будут позволять это сделать. Они будут обеспечены специальной телефонной связью, которая позволит локацию отслеживать и с помощью телемедицины мониторить состояние человека", - сказал он.

Креков добавил, что в ряде случаев бессимптомных заразившихся будут отправлять под наблюдение в обсерваторы. Также планируется, что ряд людей, которые контактировали с заразившимися, также планируется направлять в обсерваторы.

Всего в регионе выявлено 1 323 случая заражения коронавирусом. Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. Вылечились 212 человек, трое умерли.