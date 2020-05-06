{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замминистра строительства Челябинской области предъявили обвинение в коррупции

По версии следствия, Татьяна Антонова получила незаконное вознаграждение в размере 2,2 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области обвиняется в получении взятки в размере 2,2 млн рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

4 апреля суд Челябинска арестовал до 1 июня заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову по делу о взятке.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая в 2016-2017 годах получила взятку в размере 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вакцинацию детей в Свердловской области возобновят после майских праздников
Речь идет о восстановлении прививок, которые связаны с приемом в детские сады и школы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС