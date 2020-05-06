Замминистра строительства Челябинской области предъявили обвинение в коррупции

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая. /ТАСС/. Заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области обвиняется в получении взятки в размере 2,2 млн рублей. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

4 апреля суд Челябинска арестовал до 1 июня заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяну Антонову по делу о взятке.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области заместителю министра строительства и инфраструктуры Челябинской области предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая в 2016-2017 годах получила взятку в размере 2,2 млн рублей от заместителя генерального директора коммерческой организации за совершение действий, входящих в служебные полномочия, по обеспечению оплаты за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.