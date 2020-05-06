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Пандемия коронавируса нового типа

Вакцинацию детей в Свердловской области возобновят после майских праздников

Речь идет о восстановлении прививок, которые связаны с приемом в детские сады и школы
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© Валерий Матыцин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Вакцинация детей, которые должны в будущем пойти в школы или детские сады, будет возобновлена после майских праздников в Свердловской области. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель губернатора региона Павел Креков.

"В самое ближайшее время будет принято решение о восстановлении прививок, которые входят в календарь национальный, которые связаны с приемом в детские сады и школы. В дальнейшем мы будем смотреть, как вернуться к привычному календарю прививок", - сказал он.

Креков добавил, что власти уже закупили дополнительные партии иммуноглобулина, так как прививочная кампания против клещевого энцефалита была приостановлена.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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