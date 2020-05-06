Полицейские изъяли в Югре более 10 тыс. литров контрафактного алкоголя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников коммерческой организации в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), подозреваемых в хранении и продаже контрафактного алкоголя. Со складов и магазинов изъято свыше 10 тыс. литров немаркированной продукции, сообщается на сайте регионального управления МВД.

"Двое сотрудников коммерческой организации 1977 и 1980 г. р. незаконно приобрели немаркированную <…> спиртосодержащую продукцию на общую сумму свыше 1 млн рублей. Алкоголь с высоким содержанием спирта хранился в целях дальнейшего сбыта через розничную сеть в складском помещении. В ходе работы из розничных магазинов и складских помещений, арендуемых организацией, полицейские изъяли около 10 тысяч литров алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, часть контрафактной продукции ранее поступила для продажи в небольшие магазины и продуктовые павильоны Сургута, расположенные на улицах Декабристов, Лермонтова и Геодезистов.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки").