Курганские власти вводят ограничение движения транспорта на некоторых дорогах

ТАСС, 6 мая. Власти Курганской области из-за коронавируса вводят ограничение движения транспорта на дорогах Параткуль - Беляковка - граница Свердловской области, Шатрово - Антрак - граница Свердловской области, Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области, а также на дорогах Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка - Большое Султаново - граница Челябинской области, Целинное - Кислянка - Патранино - граница Челябинской области. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ ГИБДД региона.

"В соответствии с решением оперативного штаба по проведению организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и в целях соблюдения особого порядка передвижения на территории Курганской области лиц и транспортных средств, обеспечения правопорядка и стабилизации оперативной обстановки, принято решение о прекращении движения автотранспорта путем полного перекрытия проезжей части на следующих автомобильных дорогах общего пользования регионального значения: Параткуль - Беляковка - граница Свердловской области, Шатрово - Антрак - граница Свердловской области, Лебяжье - Мокроусово - Щигры - граница Тюменской области, "Сафакулево - Сарт-Абдрашево - Преображенка" - Большое Султаново - граница Челябинской области, Целинное - Кислянка - Патранино - граница Челябинской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дороги будут перекрыты водоналивными блоками, будут установлены знаки "Въезд запрещен". "Соблюдение дорожных знаков контролируется нарядами ДПС", - предупреждают в ведомстве.

Ранее курганские власти ограничили въезд на территорию региона для неместных жителей. Здесь также прекращено автобусное сообщение с регионами-соседями. С 6 мая жителям области рекомендовано соблюдать масочный режим.

Всего в регионе зафиксировано 65 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, при этом 24 человека уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 2085 человек, из них 445 - контактные. Снято с медицинского наблюдения за весь период 5276 человек.