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Жители Урала смогут наблюдать МКС в небе в мае

Станцию можно будет увидеть в южной части неба

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) будет видна в течение мая на территории Урала. Об этом сообщил журналистам сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

"Май - прекрасный месяц для наблюдения МКС на территории Урала. Начиная с утра 7 мая, международная космическая станция начнет период ночной видимости, который закончится только в конце мая. В начале месяца МКС будет видна предпочтительно по утрам, а к концу месяца станция будет видна уже ближе к вечеру", - сказал Санакоев. Он уточнил, что МКС по яркости сейчас третий объект после Венеры и Луны.

Как пояснил Санакоев ТАСС, искать станцию лучше в южной части неба. Май и июль самые благоприятные месяцы для наблюдения ее на Урале. "Конечно ее легко спутать с самолетом, но самолетов сейчас летает немного. Летит МКС с запада на восток, и максимальная высота над горизонтом ее бывает до 34 градусов", - сказал Санакоев.

13 мая рано утром МКС пролетит рядом с Луной, Юпитером и Сатурном в юго-восточной части неба низко над горизонтом, сообщил он журналистам.

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