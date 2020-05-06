Свердловский губернатор распространил допвыплаты на врачей, не работающих с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распространил действия указа о дополнительных выплатах врачам на всех сотрудников скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений, вне зависимости от нахождения в группе риска из-за коронавируса. Об этом губернатор написал в среду в Instagram.
"В последнее время мы много обсуждали меры поддержки врачам, и я принял решение распространить действие указа о дополнительных выплатах к зарплате на абсолютно всех сотрудников скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений вне зависимости от контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом", - написал он.
Ранее на региональном уровне губернатором Евгением Куйвашевым принято решение о выплатах для врачей, работающих в стационарах больниц с пациентами, заразившимися коронавирусом или с подозрением на COVID-19 в размере 40 тысяч рублей и о выплатах другим категориям медработников в размере от 7,5 до 20 тысяч рублей. На осуществление стимулирующих выплат медицинским работникам и лицам из групп риска заражения COVID-19 из регионального бюджета предусмотрено 81,947 млн рублей
Всего в Свердловской области на 6 мая зарегистрировано 1353 случая COVID-19. Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное. За минувшие сутки выписано 30 пациентов. Всего уральские врачи вылечили 212 человек.