Свердловский губернатор распространил допвыплаты на врачей, не работающих с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распространил действия указа о дополнительных выплатах врачам на всех сотрудников скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений, вне зависимости от нахождения в группе риска из-за коронавируса. Об этом губернатор написал в среду в Instagram.

"В последнее время мы много обсуждали меры поддержки врачам, и я принял решение распространить действие указа о дополнительных выплатах к зарплате на абсолютно всех сотрудников скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений вне зависимости от контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом", - написал он.