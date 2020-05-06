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Полицейские обнаружили директора заведения в Сургуте, где прошла закрытая вечеринка

Ей грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили директора заведения в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), где в нарушение режима самоизоляции прошла закрытая вечеринка . Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального УМВД.

"Полиции известно местонахождение директора заведения. Когда она вернется в Югру, будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности. Она не покидала пределов России. Ей грозит до 300 тысяч рублей штрафа по статье о нарушении санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что девять участников закрытой вечерники в Сургуте понесут наказание за нарушение режима самоизоляции. В развлекательном заведении на улице Энергетиков полицейские обнаружили группу людей. В отношении участников мероприятия составлено девять административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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