Полицейские обнаружили директора заведения в Сургуте, где прошла закрытая вечеринка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Полицейские обнаружили директора заведения в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), где в нарушение режима самоизоляции прошла закрытая вечеринка . Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального УМВД.

"Полиции известно местонахождение директора заведения. Когда она вернется в Югру, будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности. Она не покидала пределов России. Ей грозит до 300 тысяч рублей штрафа по статье о нарушении санитарно-эпидемиологической безопасности", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что девять участников закрытой вечерники в Сургуте понесут наказание за нарушение режима самоизоляции. В развлекательном заведении на улице Энергетиков полицейские обнаружили группу людей. В отношении участников мероприятия составлено девять административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").