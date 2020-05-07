В Екатеринбурге провели генеральную репетицию пролета авиации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Летчики Центрального военного округа провели генеральную репетицию демонстрационного пролета авиации в Екатеринбурге и завершили подготовку к мероприятиям, приуроченным к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"В ходе генеральной репетиции над площадью 1905 года на высоте от 200 до 400 метров пролетели 22 самолета и вертолета. Возглавлял строй крупнейший в мире транспортный вертолет Ми-26, кроме него над Екатеринбургом пролетели военно-транспортные вертолеты Ми-8, ударные Ми-24, транспортные самолеты Л-410, Ан-26, Ан-12, а также самолеты-разведчики Су-24МР, истребители-бомбардировщики Су-34 и высотные истребители-перехватчики МиГ-31", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в парадном строю экипажи пролетели в составе звеньев и пар на интервалах около 50 метров, каждый тип воздушного судна соблюдал установленную скорость от 200 км/ч для вертолетов до 700 км/ч для самолетов С-24МР, Су-34 и МиГ-31.

Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин добавил, что генеральные репетиции проходят в девяти городах России, наиболее масштабные полеты помимо Екатеринбурга пройдут в Новосибирске и Самаре. "Завершили слетанность 84 экипажа к демонстрационным полетам авиации в девяти городах России, дислоцирующихся в зоне ответственности округа", - отметил Лапин.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.