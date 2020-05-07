Инвестиции в основной капитал в Тюменской области сократились на 20% в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Тюменской области в 2019 году сократился на 20% по сравнению с 2018 годом и составил 302,9 млрд рублей. В сопоставимой оценке объем инвестиций сократился из-за завершения строительства комплекса "ЗапСибНефтехим", сообщается в четверг в отчете губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства региона в 2019 году.

"Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил 302,9 млрд рублей. Учитывая высокую базу предыдущих лет, а также завершение строительства комплекса "ЗапСибНефтехим" с суммарным объемом инвестиций более 400 млрд рублей - крупнейшего инвестиционного проекта как для области, так и для всей российской нефтехимической отрасли, в сопоставимой оценке объем инвестиций сократился", - говорится в отчете. По данным за 2018 год, объем инвестиций тогда превысил 380 млрд рублей.

В отчете отмечается, что, несмотря на падение показателя в сопоставимой оценке, объем инвестиций на душу населения в регионе в полтора раза превышает среднероссийский показатель. На начало 2020 года в реестре инвестиционных проектов Тюменской области зарегистрировано свыше 760 проектов в стадии реализации на общую сумму более 1,6 трлн рублей.

Также для развития реального сектора экономики в 2019 году регионом были предоставлены налоговые льготы, субсидии, государственные гарантии объемом более 15 млрд рублей. Область поддержала закупки у 20 промышленных предприятий региона на сумму более 3,6 млрд рублей. К реализации инвестиционных проектов привлечено 287 местных компаний, общая сумма заключенных контрактов составляет почти 9 млрд рублей.

Индекс промышленного производства составил 108,2% к 2018 году. Такой результат обеспечен в основном опережающим ростом обрабатывающих производств, где индекс составил 115,1%. Для поддержки малого и среднего бизнеса было предоставлено 11 целевых займов и 260 микрозаймов, что позволило сохранить 1 613 рабочих мест. Также в МСП создано 1 314 новых рабочих мест.

В развитие промышленности вносит свой вклад Тюменский технопарк, выручка резидентов которого выросла в 1,4 раза и составила около 3 млрд рублей. Растет и производительность труда на предприятиях региона. В соответствующий национальный проект вошли 48 компаний, две трети участников проекта повысили производительность от нескольких процентов до 2-3 раз.