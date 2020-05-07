В вахтовом поселке Сабетта на Ямале выявили 74 новых случая заражения коронавирусом

ТАСС, 7 мая. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в вахтовом поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". За последние сутки в поселке выявлены 74 случая заражения, сообщили в региональном оперативном штабе в четверг.

"Продолжают подтверждаться случаи коронавирусной инфекции в Ямальском районе у вахтовых работников из поселка Сабетта - 74 случая подтвердил Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО. Состояние большинства работников с коронавирусной инфекцией оценивается медиками Сабетты как удовлетворительное, что позволяет изолировать и наблюдать их по месту работы. В стационарах ямальских больниц лечение проходят 45 вахтовиков из Сабетты", - сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Всего, по данным штаба, 7 мая в ЯНАО зафиксировано 1 018 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 763 из которых выявлены на месторождениях, более 200 случаев было зафиксировано в поселке Сабетта. При этом на Ямале работает порядка 100 тыс. вахтовиков из разных регионов страны.

Сабетта - вахтовый поселок на восточном берегу полуострова Ямал, где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Первая линия завода была открыта в декабре 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года.