Utair перевела региональные рейсы на экономичные лайнеры из-за пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Авиакомпания Utair из-за пандемии коронавируса и снижения объема пассажирских перевозок перевела все региональные полеты на экономичные в эксплуатации лайнеры - Boeing 737-500 и ATR-72. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в четверг.

"Авиакомпания Utair продолжает оптимизировать операционные процессы, учитывая все возможные прогнозы развития эпидемии коронавируса. Utair перевела все региональные полеты на экономичные в эксплуатации лайнеры - Boeing 737-500 и ATR-72 в компоновке на 126 и 70 кресел", - сказано в сообщении.

По словам президента авиакомпании "Ютэйр" - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова, которые приводятся в пресс-релизе, перед компанией стоит задача сохранить все индустриальные компетенции и технические базы по России во время пандемии. "Исторически так сложилось, что для регионов и нефтегазовых месторождений вертолеты и самолеты Utair - зачастую единственное средство сообщения. Эту работу никто, кроме нас, не выполнит", - отметил Пермяков.

По данным пресс-службы, в качестве важной противоэпидемической меры авиакомпания в апреле на 14% сократила расходы по выполнению каждого рейса, сэкономленные средства пойдут на оперативное восстановление межрегиональной сети полетов после отмены карантина.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек.