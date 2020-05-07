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Верховный суд оставил жителю Челябинска 500 тыс. рублей, ошибочно выплаченные букмекером

Деньги мужчине выплатили по проигрышной ставке в 2018 году из-за ошибки кассира

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Верховный суд РФ разрешил жителю Челябинска не возвращать 500 тыс. рублей, которые ему из-за ошибки кассира выплатили букмекеры по проигрышной ставке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В июне 2018 года он поставил полмиллиона рублей с коэффициентом 1,01 на бой боксеров Деяна Златичанина и Роберто Рамиреса. Златичанин, на победу которого он ставил, проиграл, однако кассир ошибочно выплатила ему денежные средства в размере 505 тыс. рублей. Букмекерская контора обратилась в суд с требованием взыскать сумму необоснованного обогащения и проценты за использование денег", - рассказали в пресс-службе. Однако суд первой инстанции и Челябинский областной суд отказали в удовлетворении требований букмекеров.

Согласилась с ними и коллегия по гражданским делам Верховного суда. "Истец должен был знать об отсутствии у него обязанности выплатить ответчику выигрыш ввиду отсутствия такового. Осуществляя выплату денежных средств, ООО "Фортуна" признала его выигравшим пари", - процитировала пресс-служба определение ВС РФ. Там подчеркнули, что требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари, не подлежат судебной защите, за исключением требований лиц, принявших в них участие под влиянием обмана, насилия или угрозы.

"В решении ВС также подчеркивается, что нормы, регулирующие вопрос необоснованного обогащения, не применяются к сделкам в виде пари и игорным сделкам. На основании этого суд оставил в силе решения судов предыдущих инстанций", - заключили в пресс-службе.

Теги
РоссияЧелябинская область
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