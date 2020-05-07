В УФО наращивают выпуск средств защиты в условиях масочного режима

Как сообщил ТАСС председатель совета директоров завода "Медсинтез" (г. Новоуральск Свердловской области), где установлена купленная крупным бизнесом линия по производству масок, Александр Петров, производство масок запущено на данный момент в тестовом режиме. Сотрудники предприятия в короткие сроки наладили их пошив. На производственную мощность в 2,5 млн масок в месяц планируется выйти после майских праздников.

На данный момент в регионах УрФО зафиксирован 4 651 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего зараженных приходится на Свердловскую область - 1 429, затем Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 018, Челябинская область - 899, Тюменская область - 683, Ханты-Мансийский автономный округ - 551, Курганская - 71.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа ввели обязательный масочный режим для профилактики распространения нового коронавируса, посещать общественные места жителям теперь можно только в средствах индивидуальной защиты. Чтобы избежать их дефицита, власти и бизнес стремятся нарастить выпуск масок.

"В первую очередь маски будут поставляться в медицинские учреждения, потому что важно в первую очередь обеспечить индивидуальными средствами защиты медиков. Маски будут поставляться на коммерческой основе, потому что материал мы закупаем за свои средства. Одна маска будет стоить 15 рублей, но мы работаем над снижением себестоимости", - сказал он, отметив, что на предприятии ждут вторую линию, но сроки ее поставки пока не известны.

К производству масок подключилась и компания "Ютэйр-Инжиниринг" (дочернее предприятие авиакомпании Utair), которая с середины апреля из-за пандемии коронавируса шила маски только для сотрудников Utair. Организация будет бесплатно их поставлять в учреждения Тюмени, сотрудники которых не могут работать удаленно и не имеют возможности соблюдать режим самоизоляции. Как отметил генеральный директор "Ютэйр-Инжиниринг" Рашид Фараджаев, компания, в частности, передала в родильный дом № 2 и в ряд государственных учреждений Тюмени более 1200 масок. По его словам, маски изготавливаются из двухслойной бязи, после стирки их можно использовать повторно.

В Челябинской области также запустили производство защитных масок, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем аккаунте в Instagram. "Запустили линию по производству медицинских масок на "Областном аптечном складе". У линии серьезная плановая мощность - 5 миллионов масок в месяц", - сообщил глава региона, добавив, что большая часть масок пойдет в медицинские и социальные учреждения Челябинской области.

Маски от жителей и учреждений культуры

В Ханты-Мансийском автономном округе, как и во многих других регионах, к производству масок подключились не только предприятия, но и обычные жители и сотрудники учреждений культуры. Так, в Сургуте в данной работе занято более 50 предприятий - швейные цеха, ателье, исправительные учреждения, некоммерческие организации и волонтеры. В Ханты-Мансийске театр костюма концертно-театрального центра "Югра-Классик" бесплатно шьет маски для жителей. Единственное условие - граждан просят принести ткань и тонкую резинку.

Участвуют в пошиве масок и пенсионеры. Они изготавливают для врачей многоразовые средства индивидуальной защиты. После стирки и обработки паром маски в больнице хранятся в стерильных контейнерах до момента, пока не будут выданы врачам. Также в Югре в пошиве масок участвуют и многодетные матери, которые передают свои изделия семьям с детьми-инвалидами, многодетным семьям, ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым.

Помощь медикам

Кроме того, средства индивидуальной защиты поступают и за счет благотворительности. Фонд святой Екатерины (Екатеринбург) профинансировал поставку респираторов и перчаток для екатеринбургских врачей.

"В Екатеринбург автотранспортом прибыл груз с гуманитарной помощью, приобретенной на средства председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. В составе груза 30 тысяч респираторов повышенной защиты для работы с инфицированными пациентами, а также 255 тысяч перчаток, 11 тысяч защитных костюмов и тысяча бесконтактных термометров", - сообщили журналистам в фонде.

Научно-производственная компания "Технокерамика" в Курганской области передала Шадринской больнице скорой медицинской помощи в области новый аппарат ИВЛ, необходимый при лечении зараженных коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе губернатора. Всего предприятие пожертвовало лечебному учреждению около 907 тыс. рублей, на эти средства здесь приобрели около 150 ультрафиолетовых ламп для бактерицидных облучателей, отремонтирован уже имеющийся аппарат ИВЛ и заказана запасная часть для еще одного ИВЛ.