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Пандемия коронавируса нового типа

Курганская больница приостановила работу из-за обнаружения у пациента коронавируса

Инфекцию выявили у одного из пациентов, изначально поступившего с другим диагнозом

ТАСС, 7 мая. Центральная районная больница Юргамышского района в Курганской области приостановила работу из-за обнаружения коронавируса у одного из пациентов. Сейчас сотрудники и пациенты медучреждения ждут результаты тестов на коронавирус, сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

"Центральная районная больница Юргамышского района временно приостановила работу в связи с выявлением новой коронавирусной инфекции у одного из пациентов, изначально поступившего с другим диагнозом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что больница восстановит работу после того, как придут результаты тестов сотрудников и пациентов на коронавирус. Сейчас в медучреждении проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекция.

"В настоящее время решен вопрос по маршрутизации больных. Люди, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи, будут направляться в больницы Мишкинского и Куртамышского районов, а также в Курган. Пациенты с хроническими заболеваниями разместятся в ЦРБ Куртамышского района. Плановые приемы организованы на базе лечебной амбулатории поселка Новый мир", - уточняют в штабе.

В Курганской области зафиксирован 71 случай новой коронавирусной инфекции, при этом 24 человека из них выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 2115 человек, из них 319 контактных с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения за весь период 5445 человек.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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