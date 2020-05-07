Пятеро взрослых и двое детей пострадали при лобовом столкновении машин под Тюменью

ТАСС, 7 мая. Семь человек пострадали в ДТП на 20-м километре Салаирского тракта под Тюменью, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Автомобиль Kia выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Mitsubishi. В результате случившегося в больницу для оказания помощи были доставлены два человека из Kia и пятеро - из Mitsubishi, двое - несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области уточнили, что состояние пяти пациентов, в том числе одного ребенка, оценивается как тяжелое, на месте происшествия работали пять бригад скорой помощи.

"У трех женщин 47, 62 и 70 лет диагностирована тупая травма живота, все госпитализированы. Одной проводится операция по экстренным показаниям, по остальным принимается решение. Мужчина 47 лет госпитализирован с переломами бедра и голени, готовится к операции по экстренным показаниям. Еще один мужчина 36 лет обследуется, принимается решение о госпитализации. Один ребенок 13 лет госпитализирован в реанимацию", - сообщили в департаменте.

Состояние второго ребенка 13 лет оценивается как не тяжелое, он продолжает обследование в больнице.