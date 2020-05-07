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Пандемия коронавируса нового типа

Очаг заражения коронавирусом выявили в одной из крупнейших клиник Тюмени

У 23 сотрудников и 32 пациентов обнаружили вирус

ТАСС, 7 мая. Новый очаг коронавирусной инфекции выявлен в Тюмени - вирус обнаружен у 23 сотрудников и 32 пациентов медико-санитарной части "Нефтяник", сообщил в четверг региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

"В МСЧ "Нефтяник" выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией: 55 человек (23 сотрудника и 32 пациента). Часть из них переведены в стационары инфекционного профиля, часть продолжат лечение изолированно в МСЧ, так как их сопутствующий тяжелый соматический профиль не позволяет осуществить перемещение", - говорится в сообщении.

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Сейчас по рекомендации Роспотребнадзора медучреждение прекратило дежурство по экстренным видам помощи, кроме того, была изменена маршрутизация скорой помощи по эвакуации пациентов в другие стационары.

"Те пациенты медсанчасти, которые могли продолжить амбулаторное лечение, были выписаны. Сейчас персонально каждый из них находится под контролем поликлиник. Те, кому необходимо продолжить лечение в стационаре, разобщены и вместе с медиками пройдут 14-дневную обсервацию с момента регистрации последнего случая заболевания", - добавили в штабе.

МСЧ "Нефтяник" - один из ведущих медицинских центров в Тюмени, состоит из шести поликлиник, медучреждение было открыто в 1967 году. В "Нефтянике" ежегодно получают медицинскую помощь более 150 тыс. пациентов, здесь проводится более 11 тыс. операций различного профиля. В клинике работают более 1,3 тыс. специалистов.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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