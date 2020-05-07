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Самолет с эвакуированными из Израиля российскими туристами приземлился в Екатеринбурге

На борту рейса находились 49 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находятся эвакуированные из Израиля российские туристы, совершил посадку в Екатеринбурге. Соответствующая информация размещена на сайте аэропорта Кольцово.

На борту самолета рейса U6-3644 Тель-Авив - Ростов-на Дону - Екатеринбург в момент вылета из аэропорта Бен Гурион находились 128 пассажиров, 79 из них покинули самолет в Ростове-на-Дону, 49 следовали до Екатеринбурга.

"Уральские авиалинии" выполняют вывозные рейсы по утвержденному расписанию. Следующий рейс для эвакуации россиян авиакомпания планирует выполнить 9 мая по маршруту Аликанте - Санкт-Петербург - Москва.

Теги
РоссияИзраильПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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