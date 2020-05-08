Вернувшихся на Урал из Израиля туристов отправили в обсерватор

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", на борту которого находились эвакуированные из Израиля российские туристы, совершил посадку в Екатеринбурге в 00:51 8 мая (22:51 мск 7 мая).

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Граждане РФ, вернувшиеся из Тель-Авива (Израиль) в Екатеринбург спецбортом компании "Уральские авиалинии", помещены в обсерватор под медицинское наблюдение. Всего туда направлены 33 человека из 49 прибывших в Екатеринбург россиян, сообщили в оперативном штабе Свердловской области в пятницу.

"Самолет летел из Тель-Авива через Ростов-на-Дону, где россияне прошли таможенный и пограничный контроль. В Екатеринбург прилетели 49 человек, в том числе 23 свердловчанина, а также жители Курганской, Тюменской, Челябинской областей, Республики Башкортостан, а также Иркутской области и Алтайского края. Пассажиры покинули пределы аэропорта с соблюдением всех норм безопасности. 33 человека, в том числе один ребенок, после всех необходимых процедур прямо от трапа самолета отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в обсерватор", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что жители Тюменской и Челябинской областей отправились спецтранспортом в свои территории при содействии региональных штабов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.