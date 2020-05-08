Всех прибывающих в Тюменскую область вахтовиков будут помещать на карантин

ТАСС, 8 мая. Вахтовики, прибывающие в Тюменскую область для работы на нефтегазовых месторождениях , подлежат обязательному 14-дневному карантину. С этой целью в регионе развернуто 15 обсерваторов, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

"Всего развернуто 15 обсерваторов, в которых пребывают более 1 тыс. лиц из девяти предприятий нефтяных компаний, работающих вахтовым методом. По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области, все прибывающие в регион подлежат обязательному карантину на 14 дней", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обсерваторы развернуты в отелях, базах отдыха, санаториях региона.

Ранее сообщалось, что очаги коронавируса обнаружены на двух месторождениях региона, в общей сложности там заразилось 53 человека. Всего в Тюменской области выявлено 683 случая коронавируса, выздоровели 267 человек, пятеро умерли.