{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Всех прибывающих в Тюменскую область вахтовиков будут помещать на карантин

Для этого в регионе развернули 15 обсерваторов

ТАСС, 8 мая. Вахтовики, прибывающие в Тюменскую область для работы на нефтегазовых месторождениях , подлежат обязательному 14-дневному карантину. С этой целью в регионе развернуто 15 обсерваторов, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Всего развернуто 15 обсерваторов, в которых пребывают более 1 тыс. лиц из девяти предприятий нефтяных компаний, работающих вахтовым методом. По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области, все прибывающие в регион подлежат обязательному карантину на 14 дней", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обсерваторы развернуты в отелях, базах отдыха, санаториях региона.

Ранее сообщалось, что очаги коронавируса обнаружены на двух месторождениях региона, в общей сложности там заразилось 53 человека. Всего в Тюменской области выявлено 683 случая коронавируса, выздоровели 267 человек, пятеро умерли.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
"Газпром" назвал крупное газовое месторождение на шельфе Ямала "75 лет Победы"
Месторождение было открыто компанией в Карском море в пределах Скуратовской перспективной площади
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС