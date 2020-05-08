Облсуд оставил под арестом экс-советника свердловского вице-губернатора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката на арест бывшего советника вице-губернатора региона Владислава Русакова по делу о взятке, передает корреспондент ТАСС со ссылкой на трансляцию из зала суда.

"Суд апелляционной инстанции постановил постановление городского суда города Лесного <…> оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката Долгополова - без удовлетворения", - сказала судья.

1 мая городской суд Лесного арестовал до 27 июня бывшего советника вице-губернатора региона Владислава Русакова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Русаков занимал должность советника вице-губернатора с 2018 года. В департаменте информполитики области сообщили, что он уволился по собственному желанию еще до своего задержания.