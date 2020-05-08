{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облсуд оставил под арестом экс-советника свердловского вице-губернатора

Владислав Русаков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката на арест бывшего советника вице-губернатора региона Владислава Русакова по делу о взятке, передает корреспондент ТАСС со ссылкой на трансляцию из зала суда.

На эту тему

"Суд апелляционной инстанции постановил постановление городского суда города Лесного <…> оставить без изменений, апелляционную жалобу адвоката Долгополова - без удовлетворения", - сказала судья.

1 мая городской суд Лесного арестовал до 27 июня бывшего советника вице-губернатора региона Владислава Русакова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Русаков занимал должность советника вице-губернатора с 2018 года. В департаменте информполитики области сообщили, что он уволился по собственному желанию еще до своего задержания.

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
"Газпром" назвал крупное газовое месторождение на шельфе Ямала "75 лет Победы"
Месторождение было открыто компанией в Карском море в пределах Скуратовской перспективной площади
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС