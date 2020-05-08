"Газпром" назвал крупное газовое месторождение на шельфе Ямала "75 лет Победы"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. "Газпром" принял решение присвоить новому шельфовому месторождению Ямальского центра газодобычи наименование "75 лет Победы", говорится в сообщении компании.

Месторождение открыто компанией на шельфе полуострова Ямал в Карском море в пределах Скуратовской перспективной площади. Суммарные извлекаемые запасы газа месторождения превышают 200 млрд кубометров. По классификации запасов оно относится к категории "крупные".

В 2019 году "Газпром" пробурил поисково-разведочную скважину №1 в пределах ранее выявленной сейсморазведочными работами Скуратовской перспективной площади в Карском море. В результате испытания скважины был получен промышленный приток газа дебитом 746 тыс. кубометров в сутки.

По результатам строительства скважины был подготовлен оперативный подсчет запасов углеводородов. В марте 2020 года отчет представлен в Федеральное агентство по недропользованию.

В 2019 году на шельфе полуострова Ямал в Карском море "Газпром" открыл месторождение им. В.А. Динкова и Нярмейское месторождение. Компании здесь также принадлежат лицензии на право пользования недрами Ленинградского и Русановского месторождений.