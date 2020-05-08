Депутат думы Нижневартовска заразилась коронавирусной инфекцией

"Да, я действительно заразилась коронавирусной инфекцией. Полагаю, что во время командировки в Москву. <…> Взяли тест, который подтвердил коронавирусную инфекцию", - сказала Жигулина в пятницу ТАСС.

По ее словам, в настоящее время она находится на лечении в палате интенсивной терапии реанимационного отделения Нижневартовской больницы. "Врачи говорят, что у меня динамика положительная", - уточнила Жигулина.

Она добавила, что после возвращения из Москвы в Нижневартовск находилась на самоизоляции и до госпитализации контактировала с четырьмя людьми, у двух из которых также подтвердилась коронавирусная инфекция. "Это были четыре человека - доставка лекарств, еды и подруга. У двух из них тоже подтвердился коронавирус, и они находятся на излечении. Ни с кем из депутатов думы города я не общалась. Была на полной самоизоляции", - резюмировала собеседница агентства.

По данным на сайте администрации Нижневартовска, Жигулина является депутатом думы города, членом политической партии "Единая Россия", коммерческим директором "Туристско-транспортной корпорации "Спутник".

В ХМАО зарегистрировано 583 случая заражения коронавирусом, 189 человек выздоровели, четверо умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.