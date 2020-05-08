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Пандемия коронавируса нового типа

Депутат думы Нижневартовска заразилась коронавирусной инфекцией

Татьяну Жигулину госпитализировали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Депутат думы Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) Татьяна Жигулина госпитализирована в палату интенсивной терапии после заражения коронавирусной инфекцией.

"Да, я действительно заразилась коронавирусной инфекцией. Полагаю, что во время командировки в Москву. <…> Взяли тест, который подтвердил коронавирусную инфекцию", - сказала Жигулина в пятницу ТАСС.

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По ее словам, в настоящее время она находится на лечении в палате интенсивной терапии реанимационного отделения Нижневартовской больницы. "Врачи говорят, что у меня динамика положительная", - уточнила Жигулина.

Она добавила, что после возвращения из Москвы в Нижневартовск находилась на самоизоляции и до госпитализации контактировала с четырьмя людьми, у двух из которых также подтвердилась коронавирусная инфекция. "Это были четыре человека - доставка лекарств, еды и подруга. У двух из них тоже подтвердился коронавирус, и они находятся на излечении. Ни с кем из депутатов думы города я не общалась. Была на полной самоизоляции", - резюмировала собеседница агентства.

По данным на сайте администрации Нижневартовска, Жигулина является депутатом думы города, членом политической партии "Единая Россия", коммерческим директором "Туристско-транспортной корпорации "Спутник".

В ХМАО зарегистрировано 583 случая заражения коронавирусом, 189 человек выздоровели, четверо умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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