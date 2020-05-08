В Челябинской области горит лесной массив Ильменского заповедника

ТАСС, 8 мая. Возгорание произошло на территории одного из старейших на Урале научных учреждений Ильменского государственного заповедника в Челябинской области. Пожар начался 7 мая, возгорание локализовано на площади 24 га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"Ближе к 22:00 (20:00 мск) 7 мая пламя удалось локализовать на площади в 24 гектара, однако потушить огонь полностью на данный момент не удалось, пожарные, спасатели и лесники продолжают работать на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На территории Челябинской области действует противопожарный режим.

Ильменский заповедник - природная охраняемая государством заповедная территория, располагается в Челябинской области вблизи от города Миасса. На территории заповедника обнаружено более 270 минеральных видов и около 70 горных пород, за последние 40 лет в заповеднике было открыто несколько новых минералов.