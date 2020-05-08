{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Челябинской области горит лесной массив Ильменского заповедника

Площадь пожара составляет 24 га

ТАСС, 8 мая. Возгорание произошло на территории одного из старейших на Урале научных учреждений Ильменского государственного заповедника в Челябинской области. Пожар начался 7 мая, возгорание локализовано на площади 24 га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в пятницу.

"Ближе к 22:00 (20:00 мск) 7 мая пламя удалось локализовать на площади в 24 гектара, однако потушить огонь полностью на данный момент не удалось, пожарные, спасатели и лесники продолжают работать на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На территории Челябинской области действует противопожарный режим.

Ильменский заповедник - природная охраняемая государством заповедная территория, располагается в Челябинской области вблизи от города Миасса. На территории заповедника обнаружено более 270 минеральных видов и около 70 горных пород, за последние 40 лет в заповеднике было открыто несколько новых минералов.

Теги
РоссияЧелябинская область
Реклама на ТАСС
Музейный центр военной авиации откроется под Екатеринбургом в 2021 году
Объект войдет в Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС